Солдаты неудачи: почему горят танки Abrams?

2 дня назад 23K прочитали Смогут ли США предложить Украине бронетехники больше, чем есть сейчас, и почему они не спасли ситуацию на фронте Еще несколько месяцев назад американские танки Abrams носили титул украинской wunderwaffe, сместив с пьедестала английские танки Challenger 2.
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