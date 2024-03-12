Солдаты неудачи: почему горят танки Abrams?

2 дня назад 23K прочитали Смогут ли США предложить Украине бронетехники больше, чем есть сейчас, и почему они не спасли ситуацию на фронте Еще несколько месяцев назад американские танки Abrams носили титул украинской wunderwaffe, сместив с пьедестала английские танки Challenger 2.