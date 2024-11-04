Аршавин схватил Генича за горло, обсуждая конфликт с ЦСКА и «Спартаком»

Футболист Андрей Аршавин, обсуждая с журналистом телеканала «Матч ТВ» Константином Геничем конфликт во время матча между ЦСКА и «Спартаком» на Российской премьер-лиге (РПЛ), схватил его за горло в качестве примера.
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