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Военные материалы

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ВСУ обстреляли из 100-мм советской пушки КС-19 жилой дом в Одессе

ВСУ обстреляли из 100-мм советской пушки КС-19 жилой дом в Одессе

У вэсэушников все больше обостряются проблемы со средствами противовоздушной обороны. Они теперь для стрельбы по нашим гераням решили использовать старые советские зенитные пушки КС-19, созданные в 1947 году.

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