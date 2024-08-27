Эксперт рассказала о пользе и вреде семечек для здоровья

Семечки подсолнечника богаты цинком, омега-кислотами, витамином Е, медью. Они оказывают оздоровительный эффект на волосы, ногти и кожу, рассказала «Известиям» кандидат биологических наук, завкафедрой общей биологии и фармации университета «Синергия» Наталья Балобанова.
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