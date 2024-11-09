Киселев назвал речь Путина на "Валдае" мощным обращением к миру и Трампу

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал речь президента РФ Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" мощным обращением к миру и во многом персонально к новоизбранному президенту США Дональду Трампу.
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