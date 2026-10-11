Завтра похолодание до +12 градусов

Завтра ночью похолодает до +12 градусов, а ветер усилится. Как изменится погода днём? Переходите по ссылке!Сегодня, 11 октября, температура воздуха составляет +19 градусов.
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