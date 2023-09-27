НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

«Интер» и «Милан» лидируют в Серии А – у них по 15 очков после 6 туров. «Нерадзурри» впереди по разнице мячей

«Интер» и «Милан» лидируют в Серии А – у них по 15 очков после 6 туров. «Нерадзурри» впереди по разнице мячей

В 6-м туре Серии А «Интер» уступил «Сассуоло» (1:2), впервые потеряв очки в сезоне-2023/24. «Милан» обыграл «Кальяри» со счетом 3:1.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх