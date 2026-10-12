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Вести Севастополь

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В Крыму и Севастополе обработали более 3,5 тысячи гектаров от клещей

В Крыму и Севастополе обработали более 3,5 тысячи гектаров от клещей

Крым и Севастополь: как защититься от клещевых инфекций. Роспотребнадзор по Крыму и Севастополю ведёт постоянный мониторинг инфекций, передающихся через укусы клещей.

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