В Крыму и Севастополе обработали более 3,5 тысячи гектаров от клещей

Крым и Севастополь: как защититься от клещевых инфекций. Роспотребнадзор по Крыму и Севастополю ведёт постоянный мониторинг инфекций, передающихся через укусы клещей.
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