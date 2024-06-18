Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Совсем спилась. Женский алкоголизм не поддаётся лечению. Сдохнет под забором.Ответ Лазаревой н...
  • Иван Ребров
    Земли Семиреченских казаков.Толстой: "Алма-Ат...
  • Sergey Borodin
    Ещё один бизнесмен выискался.Разгегемонивание....

КОНЕЦ "САНАТОРИЮ": ЖИЗНЬ ОСТАЛЬНЫХ ТЕРРОРИСТОВ ПОСЛЕ БУНТА В СИЗО СТАНЕТ "НЕВЫНОСИМОЙ". ФСИН ОТВЕТИТ НА ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

КОНЕЦ "САНАТОРИЮ": ЖИЗНЬ ОСТАЛЬНЫХ ТЕРРОРИСТОВ ПОСЛЕ БУНТА В СИЗО СТАНЕТ "НЕВЫНОСИМОЙ". ФСИН ОТВЕТИТ НА ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

Бунт в СИЗО-1 и террористический захват заложников привёл к тому, что военкоры и политологи засыпали власти России неудобными вопросами, наиболее острыми из которых оказались – откуда у боевиков ножи и запрещённые флаги? Почему они сидели в одной камере? Как они могли готовить теракт так долго и при этом незаметно? ГУ ФСИН проводит внутренне расследование и готовит ответ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх