МЧС России: режим ЧС федерального характера введен на территории Республики Саха (Якутия)

1 июля в МЧС России состоялись внеочередное заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и еженедельное селекторное совещание под руководством заместителя Министра Виктора Яцуценко.