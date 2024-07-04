"Пусть Си прикажет Путину": Европа грезит о победе над Россией

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Петр Акопов Тема отношений России и Китая не отпускает Запад — вот и сейчас на фоне очередной встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина (на этот раз в Астане, на полях саммита ШОС) обмусоливается тема "китайско-российского соперничества в Средней Азии".