Глоба дал прогноз на вторую половину рабочей недели, с 12 по 15 февраля — страсти закипят

Астролог рассказал, чего ждать в ближайшие дни и как себя вести. Астрология 123RF/legion-media.ruАстролог Богдан Глоба в своем еженедельном прогнозе рассказал, что готовят нам ближайшие рабочие дни — с 12 по 14 февраля.