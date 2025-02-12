Глоба дал прогноз на вторую половину рабочей недели, с 12 по 15 февраля — страсти закипят

Астролог рассказал, чего ждать в ближайшие дни и как себя вести. Астрология 123RF/legion-media.ruАстролог Богдан Глоба в своем еженедельном прогнозе рассказал, что готовят нам ближайшие рабочие дни — с 12 по 14 февраля.
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