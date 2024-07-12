«Гнездо» Голубева: губернатора «подвёл» рубильник?

Уставшие от бездействия властей и рассказываемых сказок жители Ростовской области потребовали от губернатора Василия Голубева ввести режим ЧС в связи с веерными отключениями электроэнергии, а его сожаления предложили, мягко говоря, оставить при себе.
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