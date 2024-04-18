В Моршанске задержали 16-летнего курьера мошенников

В Моршанске задержали 16-летнего жителя Ставрополя, который подрабатывал у мошенников курьером. Жертвами подростка стали две пожилые жительницы Моршанска и села Алексеевка, сообщает УМВД России по Тамбовской области.
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