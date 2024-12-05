Уголовные дела возбуждены в отношении директора «Спецтрансстроя» Арапова и его зама

Арапова и Сукача подозревают в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. В деле говорится о хищении 43 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию лабораторного корпуса «Вектора», и 87 миллионов рублей – при строительстве объекта водоснабжения в Татарске.