Уголовные дела возбуждены в отношении директора «Спецтрансстроя» Арапова и его зама

Арапова и Сукача подозревают в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. В деле говорится о хищении 43 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию лабораторного корпуса «Вектора», и 87 миллионов рублей – при строительстве объекта водоснабжения в Татарске.
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