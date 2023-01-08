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Лука Дончич оформил 9-й трипл-дабл в сезоне в победной игре с «Новым Орлеаном»

Лука Дончич оформил 9-й трипл-дабл в сезоне в победной игре с «Новым Орлеаном»

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич оформил трипл-дабл в победном матче с «Новым Орлеаном» (127:117).

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