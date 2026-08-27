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Главные изменения законов с 1 сентября 2026 года: что ждет граждан и бизнес

Главные изменения законов с 1 сентября 2026 года: что ждет граждан и бизнес

Начало осени 2026 года принесет в законодательство России целую серию важных новшеств. Изменения затронут финансовую систему, трудовые нормы, сферу ритейла, цифровую безопасность, охрану труда и правила поездок.

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