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Володин: ГД не поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости

Володин: ГД не поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости

Госдума не поддерживает идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, потому что это может привести к новым нарушениям и вызывает сложности с правоприменением, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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