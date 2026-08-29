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62ИНФО | Новости Рязани

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За неделю в травмпункт Рязанской ОДКБ поступило 424 ребенка

За неделю в травмпункт Рязанской ОДКБ поступило 424 ребенка

Всего в период с 21 по 28 августа поступило 424 несовершеннолетних. Наибольшее число жалоб связано с ушибами и растяжениями – 175 случаев.

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