Выломала дверь и швыряла в нее предметами в ярости: Орбакайте вспомнила, как Пугачева обращалась с ней в детстве

Быть ребенком Примадонны — это не только большая честь, но и большая ответственность. И если маленькие Лиза и Гарри, кажется, не знают, что мама может быть в ярости или плохом настроении, то Кристина Орбакайте в свое время очень хорошо понимала перемены характера матери.
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