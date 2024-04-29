Выломала дверь и швыряла в нее предметами в ярости: Орбакайте вспомнила, как Пугачева обращалась с ней в детстве

Быть ребенком Примадонны — это не только большая честь, но и большая ответственность. И если маленькие Лиза и Гарри, кажется, не знают, что мама может быть в ярости или плохом настроении, то Кристина Орбакайте в свое время очень хорошо понимала перемены характера матери.