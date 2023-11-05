Они начнут: в Британии сделали неожиданное заявление о России

Меня устраивает это несмываемое пятно позора еврейских, некогда считавшихся, самымыми умными и хитрыми, как экономистами так и юристами а оказавшиеся просто бесполезными для страны Мюнхаузенами.

Валентина Литвяк

Гордыня родовая травма жидов. Они настолько тупы и уперты что 2000 лет бьются лбами о те же грабли, доказывая что избраны Богом. Евреи, это другие люди, они первые христиане. уживаются со всеми народами, принося пользу и славу стране в которой живут.