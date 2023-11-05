Русская весна
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Русская весна

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Они начнут: в Британии сделали неожиданное заявление о России

Они начнут: в Британии сделали неожиданное заявление о России

Если Запад конфискует российские активы, то может столкнуться с ситуацией, когда другие государства захотят обезопасить себя от подобных действий, пишет Financial Times.

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Комментарии
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ГС
Галина Соколова
Давно надо было продавать ресурсы по высокой цене золота.
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1 д.
ОТ
Олег Тимофеев
Меня устраивает это несмываемое пятно позора еврейских, некогда считавшихся, самымыми умными и хитрыми, как экономистами так и юристами а оказавшиеся просто бесполезными для страны Мюнхаузенами.
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1 д.
Валентина Литвяк
Гордыня родовая травма жидов.  Они  настолько тупы и уперты  что   2000 лет  бьются лбами о те же грабли, доказывая что избраны Богом. Евреи, это другие люди, они первые христиане. уживаются со всеми народами, принося пользу и славу  стране в которой живут.
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1 д.

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