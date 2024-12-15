Мария Захарова: виновные в гибели русских журналистов понесут наказание

В МИД заявили о том, что виновные в гибели русских журналистов понесут заслуженное наказание.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о том, что виновные в гибели журналистов из России неизбежно и заслуженно будут наказаны.
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