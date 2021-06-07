64-летний итальянский певец Энрико Руджери дебютировал за клуб 4-го дивизиона, где играет экс-защитник «Интера» Майкон

64-летний итальянский певец Энрико Руджери дебютировал за клуб 4-го дивизиона, где играет экс-защитник «Интера» Майкон

Итальянский певец Энрико Руджери стал футболистом клуба четвертого итальянского дивизиона. 64-летний уроженец Милана в воскресенье сыграл за «Сону», в составе которой выступает бывший защитник «Интера» Дуглас Майкон.

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