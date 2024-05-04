ВС России нанесли 25 ударов по украинским объектам в ответ на атаки ВСУ

В период с 28 апреля по 4 мая ВС России нанесли 25 высокоточных ударов по украинским объектам. Это был ответ на попытки ВСУ причинить своими атаками ущерб энергетике и промышленности РФ, сообщило Минобороны.
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