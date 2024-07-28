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Судейские записки поединка Эдвардс – Мухаммад: один судья отдал Белалу четыре раунда

Судейские записки поединка Эдвардс – Мухаммад: один судья отдал Белалу четыре раунда

Двое судей посчитали 47-48 в пользу претендента, третий отдал Белалу четыре раунда. Напомним, Мухаммад победил Эдвардса единогласным решением судей и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

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