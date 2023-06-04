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Святая Троица празднуется православными христианами на пятидесятый день после Пасхи

Святая Троица празднуется православными христианами на пятидесятый день после Пасхи

Святая Троица празднуется православными христианами на пятидесятый день после Пасхи Елена ЗимоглядПятидесятница или, как ее чаще всего называют православные РФ, Троица является одним из главных праздников как западных, так и восточных христиан.

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