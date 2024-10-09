Дистанционно-управляемая машина минирования "Импульс-КПТМ". Предназначена для установки противотанковых, противопехотных, смешанных минных заграждений, буксирования техники и прицепов.
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Дистанционно-управляемая машина минирования "Импульс-КПТМ". Предназначена для установки противотанковых, противопехотных, смешанных минных заграждений, буксирования техники и прицепов.
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