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Дистанционно-управляемая машина минирования "Импульс-КПТМ"

Дистанционно-управляемая машина минирования "Импульс-КПТМ". Предназначена для установки противотанковых, противопехотных, смешанных минных заграждений, буксирования техники и прицепов.

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