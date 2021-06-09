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Путин отчитал шефа британской разведки за слова о России – СМИ

Путин отчитал шефа британской разведки за слова о России – СМИ

Путин отчитал шефа британской разведки за слова о России – СМИ KikaЛидер РФ озаботился улучшением торговых связей между Москвой и Лондоном Президент РФ Владимир Путин раскритиковал главу МИ-6 Ричарда Мура, занявшего этот пост в октябре 2020 г.

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