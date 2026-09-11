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Пятый канал

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«Вся Россия будет знать»: «дофаминовая бабушка» о своей популярности в соцсетях

«Вся Россия будет знать»: «дофаминовая бабушка» о своей популярности в соцсетях

В 88 лет Валентина Утихон из Ростова неожиданно стала звездой соцсетей. Ее вязаные носки, тапочки и коврики покорили интернет-пользователей, а она получила прозвище «дофаминовая бабушка» — за любовь к ярким цветам.

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