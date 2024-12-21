В Башкортостане продолжается акция «Полицейский Дед Мороз»

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» стражи правопорядка при содействии Общественного совета посетили семьи, сотрудников органов внутренних дел, обеспечивающих общественный порядок и безопасность на территориях ДНР, ЛНР Запорожской, Херсонской, Ростовской областей.
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