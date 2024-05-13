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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» Бухарест подозревает, что в клуб приехал не Эдгар Иэ, а его брат-близнец. Он отказывается показывать документы и не говорит по-английски, клуб хочет сделать ДНК-тест

Как сообщает журналист Даниэль Шендре, в «Динамо» считают, что вместо Эдгара Иэ в клуб приехал его брат Эделину.

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