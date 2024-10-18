Пленный сотрудник ТЦК заявил о невозможности скрываться от военкомов на Украине

Избежать мобилизации на Украине практически невозможно. Об этом заявил пленный сотрудник районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Киевской области Руслан Тагеев, передает РИА Новости.
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