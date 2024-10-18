Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 382 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Наркоше этому здесь перво-наперво лечиться надо.  А то его фантасмагория все глубже погружает его на недосягаемую, ка...Зеленский заявил ...
  • Сергей Храмов
    Зачем Россиянам навязывать чуждые истории России как хэллоуин. Еврейски й праздник для евреев в Израиле. РВСН.В Госдуме предлож...
  • Татьяна Гусева
    Слава богу, что сбили🙏🙏🙏Минобороны сообщи...

Пленный сотрудник ТЦК заявил о невозможности скрываться от военкомов на Украине

Избежать мобилизации на Украине практически невозможно. Об этом заявил пленный сотрудник районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Киевской области Руслан Тагеев, передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх