День Матери.

14 октября в нашем детском саду прошло праздничное мероприятие ко Дню матери, которое мы посвятили самым добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым и, конечно же, самым красивым нашим мамам.
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