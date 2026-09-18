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Царьград

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Хаматова не дождалась статуса иноагента и призналась: "Мне даже стыдно друзьям в глаза смотреть"

Хаматова не дождалась статуса иноагента и призналась: "Мне даже стыдно друзьям в глаза смотреть"

Актриса Чулпан Хаматова после отъезда из России продолжила карьеру за рубежом и публично негативно высказывалась о происходящем на родине.

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