В небе над Китаем начали летать секретные стелс-истребители 6-го поколения

26 декабря 2024 года над Китаем зафиксировали два стелс-истребителя шестого поколения J-36. Ранее один из них совершил свой первый полет недалеко от Чэнду в Сычуани в сопровождении двухместного самолета Chengdu J-20S.
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