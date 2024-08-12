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В России отмечают День Военно-воздушных сил

Профессиональный праздник сегодня отмечают российские военные летчики. ВВС, как самостоятельный род войск, появился в нашей армии больше 100 лет назад и всегда считался одним из самых престижных, и в то же время ответственных и опасных.

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