В России отмечают День Военно-воздушных сил

Профессиональный праздник сегодня отмечают российские военные летчики. ВВС, как самостоятельный род войск, появился в нашей армии больше 100 лет назад и всегда считался одним из самых престижных, и в то же время ответственных и опасных.
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