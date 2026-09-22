G7 осудила действия хуситов, угрожающие свободе судоходства

Министры G7 и ЕС осудили угрозы судоходству в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Документ выражает поддержку Йемену и Саудовской Аравии и требует от Ирана прекратить поддержку хуситов, нарушая резолюции Совета Безопасности ООН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Панкин назвал отк...
- Смертельная ловуш...
- 44 миллиарда на с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым