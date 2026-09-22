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Царьград

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G7 осудила действия хуситов, угрожающие свободе судоходства

G7 осудила действия хуситов, угрожающие свободе судоходства

Министры G7 и ЕС осудили угрозы судоходству в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Документ выражает поддержку Йемену и Саудовской Аравии и требует от Ирана прекратить поддержку хуситов, нарушая резолюции Совета Безопасности ООН.

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