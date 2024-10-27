Экономичный обогрев курятника лампами накаливания

Чем обогреть курятник в зимнее время и ранней весной, чтобы это было эффективно и недорого? В данном случае предлагаем рассмотреть интересный вариант с использованием трех-четырех обычных ламп накаливания мощностью по 150 Вт каждая.
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