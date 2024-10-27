Сам себе мастер
ГлавнаяВязаниеВышивкаСтекло и керамикаДеревоГлинаБисер и жемчугНовая жизнь стары...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сам себе мастер

161 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Федорова
    Схемы чёткие, хорошо читаются, спасибо🤝. А использовать их буду для других изделий,- такие ковры вязать, точно, не б...Шикарные ковры, с...
  • Светлана Разные
    Идея интересная. Хотелось бы взглянуть, как выглядит полотно из такой пряжи.Новая пряжа из ос...
  • Светлана Разные
    нет, это когда сериальчик смотришь. Самое то. Вроде, и развлекаешься, и при деле. 😆Новая пряжа из ос...

Экономичный обогрев курятника лампами накаливания

Экономичный обогрев курятника лампами накаливания

Чем обогреть курятник в зимнее время и ранней весной, чтобы это было эффективно и недорого?  В данном случае предлагаем рассмотреть интересный вариант с использованием трех-четырех обычных ламп накаливания мощностью по 150 Вт каждая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх