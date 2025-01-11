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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели Kingdom Come 2 довольны положительными отзывами СМИ. Игра вошла в топ-10 с...

Создатели Kingdom Come 2 довольны положительными отзывами СМИ. Игра вошла в топ-10 с...

Создатели Kingdom Come 2 довольны положительными отзывами СМИ. Игра вошла в топ-10 самых продаваемых в SteamДо выхода сиквела Kingdom Come: Deliverance остался всего месяц, но многие рецензенты уже смогли оценить новый проект чешской студии Warhorse.

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