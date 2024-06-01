Вера, поддержка, любовь

В Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, мне кажется важным поговорить о тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, остался без родителей и при этом нуждается в медицинской помощи.
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