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Группа «Вагнера» освободила Иванград, киевский режим спешно эвакуирует чиновников из Артёмовска

Группа «Вагнера» освободила Иванград, киевский режим спешно эвакуирует чиновников из Артёмовска

По состоянию на утро 12 октября 2022 года российским войскам удалось добиться наиболее впечатляющих успехов в районе Артёмовска (Бахмута).

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