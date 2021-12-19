Австралия массово закупает ГАЗ Садко NEXT. Зачем им российский грузовик?

Российские автомобили любят не только в странах бывшего СССР. Причём, мы сейчас не про Европу. Продукцией отечественного автопрома заинтересовались в Южном полушарии, а именно, в Австралии, куда будут поставлять российские грузовики ГАЗ Садко NEXT.