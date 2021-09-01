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Иммунолог Болибок назвал идеальную температуру тела для борьбы с вирусами

Иммунолог Болибок назвал идеальную температуру тела для борьбы с вирусами

Повышение температуры тела является частью защитной реакции организма на проникновение инфекции. Поэтому в определенных случаях ее не нужно сбивать, чтобы дать организму бороться с вирусами, заявил врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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