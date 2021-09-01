Иммунолог Болибок назвал идеальную температуру тела для борьбы с вирусами

Повышение температуры тела является частью защитной реакции организма на проникновение инфекции. Поэтому в определенных случаях ее не нужно сбивать, чтобы дать организму бороться с вирусами, заявил врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Повышение температуры тела является частью защитной реакции организма на проникновение инфекции. Поэтому в определенных случаях ее не нужно сбивать, чтобы дать организму бороться с вирусами, заявил врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Свежие комментарии