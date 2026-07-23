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Аргументы недели

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Песков сообщил, что Путин сегодня проведет оперативное совещание Совбеза

Песков сообщил, что Путин сегодня проведет оперативное совещание Совбеза

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл повестку Кремля на 23 июля. Владимир Путин проведёт оперативное совещание Совета безопасности, а по украинскому урегулированию наметились новые детали.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Однако старая песня на новый лад-по украинскому урегулированию наметились новые детали на мирный договор?
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1 м.