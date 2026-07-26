Недолго музыка играла: Илон Маск примерил статус «бывшего триллионера»

Илон Маск в очередной раз напомнил, что деньги - пыль и иронично обозвал себя «бывшим триллионером». Поводом для шутки стал свежий рейтинг Bloomberg Billionaires Index, согласно которому состояние главы Tesla и SpaceX сейчас оценивается в «скромные» 719 миллиардов долларов.