Недолго музыка играла: Илон Маск примерил статус «бывшего триллионера»

Илон Маск в очередной раз напомнил, что деньги - пыль и иронично обозвал себя «бывшим триллионером». Поводом для шутки стал свежий рейтинг Bloomberg Billionaires Index, согласно которому состояние главы Tesla и SpaceX сейчас оценивается в «скромные» 719 миллиардов долларов.
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