Мурашко заявил о заинтересованности России в продвижении своих разработок в КНР

Россия заинтересована в продвижении своих технологичных разработок в сфере здравоохранения в КНР. Об этом заявил в беседе с корреспондентом «Известий» Алексеем Лазуренко министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 19 декабря, в ходе визита в Пекин.