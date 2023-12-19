Мурашко заявил о заинтересованности России в продвижении своих разработок в КНР

Россия заинтересована в продвижении своих технологичных разработок в сфере здравоохранения в КНР. Об этом заявил в беседе с корреспондентом «Известий» Алексеем Лазуренко министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 19 декабря, в ходе визита в Пекин.
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