Круглогодичную уборку 11 территорий в Барнауле оценили в 12,5 млн рублей

Прием заявок на участие в аукционе завершится 6 августа, а итоги закупки планируется подвести 10 августа В Барнауле ищут подрядчика для уборки территорий у административных зданий за 12,5 млн рублей В Барнауле объявили аукцион на круглогодичное содержание территорий возле административных зданий города.