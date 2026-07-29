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Круглогодичную уборку 11 территорий в Барнауле оценили в 12,5 млн рублей

Круглогодичную уборку 11 территорий в Барнауле оценили в 12,5 млн рублей

Прием заявок на участие в аукционе завершится 6 августа, а итоги закупки планируется подвести 10 августа В Барнауле ищут подрядчика для уборки территорий у административных зданий за 12,5 млн рублей В Барнауле объявили аукцион на круглогодичное содержание территорий возле административных зданий города.

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