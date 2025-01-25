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Квартира, дом, дача

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Что делали люди в Средние века, чтобы прогреть огромные каменные замки

Что делали люди в Средние века, чтобы прогреть огромные каменные замки

В Средние века дома строили небольшими, не потому, что любили тесноту или не хватало ресурсов. Так просто было гораздо проще прогревать помещение.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Бррр.А сколько же народу погибали от чахотки из богатых замков.
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11 час.
Элеонора Коган
Крестьяне хоть топили печи.
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11 час.
Vladimir Osheschko
Автор не упосянул о перинах и о горячих кирпичах в ногах.  Ложиться в такую постель было все равно, что нырнуть в полынью. Но за то согревшись, была исключительная благодать. Из личного опыта.
Ответить
10 час.

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