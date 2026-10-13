ITV renews Lauren Lyle's 'Karen Pirie' for a third season

ITV has renewed Lauren Lyle's British crime drama, "Karen Pirie," for a third season. The show streams in the United States on BritBox.
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