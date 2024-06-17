РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    ТВАРИ ОНИ ПОГАНЫЕ,  такими и сдохнут.  Вовеки не отмоются.Они будут вытесне...
  • Eduard
    Что давно швейцарцы в рыло не получали?Комитет парламент...
  • Eduard
    Берите Украину,на Запад нам наплевать.Запад к Украине никакого отношения не имеет.А Украину брать всё равноА НАТО душ...Рябков назвал без...

Группа иностранцев изнасиловала сотрудницу кафе во Владивостоке

Сотрудница кафе стала жертвой сексуального насилия со стороны группы иностранцев. Как 18 июня сообщили в СК РФ по Приморскому краю, в результате оперативных мероприятий правоохранители задержали четырех граждан Узбекистана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх