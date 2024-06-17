Группа иностранцев изнасиловала сотрудницу кафе во Владивостоке

Сотрудница кафе стала жертвой сексуального насилия со стороны группы иностранцев. Как 18 июня сообщили в СК РФ по Приморскому краю, в результате оперативных мероприятий правоохранители задержали четырех граждан Узбекистана.
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